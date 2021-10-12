Вакансия Работа в эскорт-сопровождении-сопровождении Киев

~ Лена Щукина

Агенство эскорт приглашает к сотрудничеству амбициозных девушек, желающих всегда быть в центре внимания. Наша работа позволит Вам обрести финансовую свободу, новые знакомства, внесет разнообразие в Вашу жизнь. Наши девушки защищены от всякого рода неожиданностей и неприятностей, предоставляем бесплатное жильё в VIP квартире, безопасность и конфиденциальность на 1 месте, ни каких штрафов, залогов и т.д. опыт работы значения не имеет, общительность и знание языков приветствуется, если вы реально хотите заработать с нами возможно заработать неприлично хорошие деньги и в этом мы вам поможем — всё остальное зависит только от вас. Звоните 380665214939 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Alis1s1s

Опубликовано Лена Щукина

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